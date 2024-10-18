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россияне ударили по Херсонщине: пострадал староста села

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18 октября 2024, 10:28  •  6469 просмотра

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В селе Никольское Херсонской области в результате российского обстрела ранен 60-летний мужчина. Пострадавший со взрывной травмой и ранением предплечья доставлен в больницу.

В пятницу, 18 октября, войска рф нанесли удар по Херсонщине. В результате вражеского обстрела ранения получил местный житель села Никольское. Об этом рассказали в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Около 11:10 оккупанты обстреляли Никольское. Из-за вражеского обстрела пострадал староста населенного пункта

- рассказали в ОВА. 

60-летнего мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Напомним,

российские войска за прошедшие сутки, 17 октября, обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских ударов три человека получили ранения, есть повреждения. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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khersonХерсон