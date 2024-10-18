россияне ударили по Херсонщине: пострадал староста села
Киев • УНН
В селе Никольское Херсонской области в результате российского обстрела ранен 60-летний мужчина. Пострадавший со взрывной травмой и ранением предплечья доставлен в больницу.
В пятницу, 18 октября, войска рф нанесли удар по Херсонщине. В результате вражеского обстрела ранения получил местный житель села Никольское. Об этом рассказали в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Около 11:10 оккупанты обстреляли Никольское. Из-за вражеского обстрела пострадал староста населенного пункта
60-летнего мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением предплечья. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Напомним,
российские войска за прошедшие сутки, 17 октября, обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских ударов три человека получили ранения, есть повреждения.