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росіяни повторно атакували Новодмитрівку на Херсонщині дроном: поранено жінку

росіяни повторно атакували Новодмитрівку на Херсонщині дроном: поранено жінку

Київ • УНН

 • 14800 перегляди

У Херсонській області російські війська знову атакували Новодмитрівку з БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 58-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення, її госпіталізовано.

У Херсонській області російські війська повторно атакували Новодмитрівку з дрона, поранено жінку, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у четвер, пише УНН.

російські військові знову атакували Новодмитрівку з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона 58-річна жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення грудної клітини і ноги. Потерпілу шпиталізували

- повідомили в ОВА.

росіяни атакували дроном Новодмитрівку на Херсонщині: чоловік тяжко поранений12.09.24, 14:16 • 15592 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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