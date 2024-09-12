россияне повторно атаковали Новодмитровку в Херсонской области дроном: ранена женщина
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска снова атаковали Новодмитровку с БПЛА. В результате сброса взрывчатки с дрона 58-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения, она госпитализирована.
В Херсонской области российские войска повторно атаковали Новодмитровку с дрона, ранена женщина, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в четверг, пишет УНН.
российские военные снова атаковали Новодмитровку с БПЛА. Из-за сброса взрывчатки с дрона 58-летняя женщина, которая находилась на улице, получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения грудной клетки и ноги. Пострадавшую госпитализировали
росіяни атакували дроном Новодмитрівку на Херсонщині: чоловік тяжко поранений12 сентября 2024, 11:16 • 12118 просмотров