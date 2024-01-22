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росіяни посилюють наступ на Авдіївку – ISW

росіяни посилюють наступ на Авдіївку – ISW

Київ • УНН

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Російські війська просунулися в Донецькій області, особливо на південь від Авдіївки, повідомляє Американський інститут вивчення війни. Інститут прогнозує подальшу інтенсифікацію російської активності в цьому районі, де, за повідомленнями, зосереджено понад 40 000 осіб.

На півдні Авдіївки на Донеччині російсько-окупаційні війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південному заході населеного пункту. Про це пишуть у звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), покликаючись на геолокаційні дані за 21 січня, передає УНН.

Деталі

Російські війська підтвердили наступ на південь і південний захід від Авдіївки

йдеться у звіті.

Водночас в ISW не спостерігають візуального підтвердження цього просування.

У звіті наголошується, що на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої. За даними експертів, там діють підрозділи інтернаціональної Добровольчої бригади "П'ятнашка" так званої "ДНР" і формування "Дика Дивізія".

ISW: росія хоче подати масштабні навчання НАТО як провокацію 20.01.24, 14:00 • 30327 переглядiв

Російські окупанти готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тисяч осіб

додали аналітики.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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