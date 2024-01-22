россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW

На юге Авдеевки Донецкой области российско-оккупационные войска продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной и вдоль полосы деревьев на юго-западе населенного пункта. Об этом пишут в отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные данные за 21 января, передает УНН.

Детали

Российские войска подтвердили наступление на юг и юго-запад от Авдеевки говорится в отчете.

В то же время в ISW не наблюдают визуального подтверждения этого продвижения.

В отчете отмечается, что на Авдеевском направлении идут позиционные бои. По данным экспертов, там действуют подразделения интернациональной Добровольческой бригады "Пятнашка" так называемой "ДНР" и формирования "Дикая Дивизия".

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