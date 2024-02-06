росіяни поширюють фейк про те, що Ощадбанк блокує картки за неявку до ТЦК - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
російські пропагандисти активно поширюють фейкові повідомлення про те, що "Ощадбанк" блокує картки за неявку за повісткою, але у банку це спростовують.
росіяни поширюють фейки про те, що Ощадбанк нібито блокує картки через неявку по повістці. Про це попереджає Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
У Центрі повідомляють, що через російські TG-канали розходиться інформація про те, що Ощадбанк нібито почав блокувати картки клієнтів через неявку до ТЦК та СП. Згідно з повідомленням, детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку. Як доказ також поширюється скріншот, схожий на повідомлення від фінустанови.
Проте, верифікувавши інформацію в Ощадбанку, Центр повідомляє, що це фейк.
Уточнюється, що неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки. Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися автоматично через несплату штрафу, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП.
Поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення
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