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росіяни поширюють фейк про те, що Ощадбанк блокує картки за неявку до ТЦК - Центр протидії дезінформації

росіяни поширюють фейк про те, що Ощадбанк блокує картки за неявку до ТЦК - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 28421 перегляди

російські пропагандисти активно поширюють фейкові повідомлення про те, що "Ощадбанк" блокує картки за неявку за повісткою, але у банку це спростовують.

росіяни поширюють фейки про те, що Ощадбанк нібито блокує картки через неявку по повістці. Про це попереджає Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

У Центрі повідомляють, що через російські TG-канали розходиться інформація про те, що Ощадбанк нібито почав блокувати картки клієнтів через неявку до ТЦК та СП. Згідно з повідомленням, детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку. Як доказ також поширюється скріншот, схожий на повідомлення від фінустанови.

Проте, верифікувавши інформацію в Ощадбанку, Центр повідомляє, що це фейк.

Уточнюється, що неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки. Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися автоматично через несплату штрафу, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП.

Поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення

- зазначають в Центрі протидії дезінформації.

Посол України спростував фейк про збір та передачу в ТЦК інформації щодо учасників мітингів у Німеччині02.02.24, 16:13 • 23735 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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