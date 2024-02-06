россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейки о том, что Ощадбанк якобы блокирует карты из-за неявки по повестке. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В Центре сообщают, что через российские TG-каналы расходится информация о том, что Сбербанк якобы начал блокировать карточки клиентов из-за неявки в ТЦК и СП. Согласно сообщению, более подробную информацию банк якобы предлагает узнать в территориальном центре комплектования, в котором человек находится на учете. В качестве доказательства также распространяется скриншот, похожий на сообщение от финучреждения.

Однако, верифицировав информацию в Ощадбанке, Центр сообщает, что это фейк.

Уточняется, что неявка в ТЦК и СП подается как админнарушение, а суды принимают постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Такое постановление направляют в исполнительную службу, которая открывает производство и блокирует счета. Соответственно, банковские счета могут блокироваться автоматически из-за неуплаты штрафа, а никак не на основе обращений ТЦК и СП.

Распространяя такую ложь, российские пропагандисты пытаются посеять панические настроения среди населения - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

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