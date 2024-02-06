россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  45799 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  126048 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  145434 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  137157 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  146318 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  253636 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  344431 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  330780 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  289807 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282362 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Новости по теме

россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

российские пропагандисты активно распространяют фейковые сообщения о том, что "Ощадбанк" блокирует карты за неявку по повестке, но в банке это опровергают.

Общество •   •  1484 просмотра
россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации

В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Вице-премьер-министр объявил, что приложение "Дія" не планирует выдавать повестки или проводить выборы, а в феврале откроет свой код для большей прозрачности.

Политика •   •  1561 просмотра
В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.

Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак

Вице-премьер-министр Украины объявил о планах запустить онлайн-сервис бракосочетания через приложение "Дія", который позволит парам жениться дистанционно с помощью видеосвязи.

Общество •   •  2021 просмотра
Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак

В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

Двое неизвестных открыли огонь возле Дворца правосудия в Стамбуле, ранив шесть человек, среди которых трое полицейских и трое гражданских.

Новости Мира •   •  2452 просмотра
В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

На трассе Киев-Чоп начали ремонт

Начался ремонт международной трассы Киев-Чоп: в Ровенской области ликвидируют ямочность.

Экономика •   •  4895 просмотра
На трассе Киев-Чоп начали ремонт

Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.

Война •   •  6222 просмотра
Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады

Общественные организации и представители СМИ призывают Верховную Раду разрешить журналистам посещать парламентские заседания и свободно общаться с депутатами, утверждая, что такая открытость важна для демократии и прозрачности.

Общество •   •  5543 просмотра
Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады

В Херсонской области враг ударил по Токаревке: ранены двое гражданских возле магазина

В результате российского обстрела возле местного магазина в Токаревке ранения получили два человека.

Война •   •  7350 просмотра
В Херсонской области враг ударил по Токаревке: ранены двое гражданских возле магазина

Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ

Слежка за журналистами Bihus. Info продолжалась, пока они готовили сюжет о том, как сотрудники спецслужбы прослушивали редакцию.

Криминал и ЧП •   •  6434 просмотра
Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ

В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева

Президент Казахстана Токаев назначил бывшего главу своей администрации Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана.

Новости Мира •   •  7355 просмотра
В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева