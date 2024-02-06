россияне распространяют фейк о том, что Ощадбанк блокирует карты за неявку в ТЦК - Центр противодействия дезинформации
российские пропагандисты активно распространяют фейковые сообщения о том, что "Ощадбанк" блокирует карты за неявку по повестке, но в банке это опровергают.
В приложении "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов.
Вице-премьер-министр объявил, что приложение "Дія" не планирует выдавать повестки или проводить выборы, а в феврале откроет свой код для большей прозрачности.
Федоров: в "Дія" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак
Вице-премьер-министр Украины объявил о планах запустить онлайн-сервис бракосочетания через приложение "Дія", который позволит парам жениться дистанционно с помощью видеосвязи.
В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые
Двое неизвестных открыли огонь возле Дворца правосудия в Стамбуле, ранив шесть человек, среди которых трое полицейских и трое гражданских.
На трассе Киев-Чоп начали ремонт
Начался ремонт международной трассы Киев-Чоп: в Ровенской области ликвидируют ямочность.
Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка
Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.
Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады
Общественные организации и представители СМИ призывают Верховную Раду разрешить журналистам посещать парламентские заседания и свободно общаться с депутатами, утверждая, что такая открытость важна для демократии и прозрачности.
В Херсонской области враг ударил по Токаревке: ранены двое гражданских возле магазина
В результате российского обстрела возле местного магазина в Токаревке ранения получили два человека.
Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ
Слежка за журналистами Bihus. Info продолжалась, пока они готовили сюжет о том, как сотрудники спецслужбы прослушивали редакцию.
В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева
Президент Казахстана Токаев назначил бывшего главу своей администрации Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана.