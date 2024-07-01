росіяни понад 15 разів атакували Нікопольщину: внаслідок обстрлів трапилась пожежа
Київ • УНН
російські окупаційні війська 15 разів атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши 4 приватних будинки та господарську будівлю, спричинивши 2 пожежі.
Протягом доби, 1 липня, окупаційні війська рф 15 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Про це пише УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Деталі
Зі слів голови ОВА, росіяни тероризували Нікопольщину протягом дня. Понад 15 разів гатили по району з важкої артилерії та били дронами-камікадзе. Також були скиди вибухівки з дронів.
Дісталося Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам. Там пошкоджені 4 приватні оселі та господарська споруда
Він додав, що через обстріли також двічі горів сухостій. Займання пожежники приборкали.
Доповнення
Окрім того, Дніпро все ще оговтується від останніх ракетних атак. За словами Лисака, на місці розтрощеної ворогом багатоповерхівки розбирають завали. Надзвичайники виконали майже 65% робіт.
Близько 50 жителів будинку звернулися по психологічну допомогу. І отримали підтримку від фахівців
Нагадаємо
У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами. Як заявили в ДСНС, за час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 750 т будівельних конструкцій та сміття.