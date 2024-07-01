В течение суток, 1 июля, оккупационные войска рф 15 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

По словам председателя ОВА, россияне терроризировали Никопольщину в течение дня. Более 15 раз били по району из тяжелой артиллерии и били дронами-камикадзе. Также были сбросы взрывчатки с дронов.

Досталось Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской громадам. Там повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка - рассказал Лысак.

Он добавил, что из-за обстрелов также дважды горел сухостой. Возгорание пожарные укротили.

Дополнение

Кроме того, Днепр все еще оправляется от последних ракетных атак. По словам Лысака, на месте разбитой врагом многоэтажки разбирают завалы. Чрезвычайники выполнили почти 65% работ.

Около 50 жителей дома обратились за психологической помощью. И получили поддержку от специалистов - подытожил председатель Днепропетровской ОГА.

Напомним

В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами. Как заявили в ГСЧС, за время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 750 т строительных конструкций и мусора.