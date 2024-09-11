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росіяни обстріляли з "Торнадо" селище на Донеччині: двоє загиблих, є поранені

Київ • УНН

 • 17318 перегляди

Російські війська обстріляли селище Костянтинополь на Донеччині з "Торнадо-С". Внаслідок атаки загинули 2 людини, 2 поранені, пошкоджено будинки, інфраструктуру та автомобілі.

Російські війська сьогодні, 11 вересня, обстріляли селище Костянтинополь Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще дві - травмувались. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Костянтинополя Великоновосілківської громади. В середині дня росіяни обстріляли село з Торнадо-С

-написав Філашкін у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів.

росіяни повторно обстріляли Костянтинівку: є загиблий та 5 поранених11.09.24, 13:09 • 29521 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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