росіяни обстріляли з "Торнадо" селище на Донеччині: двоє загиблих, є поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Костянтинополь на Донеччині з "Торнадо-С". Внаслідок атаки загинули 2 людини, 2 поранені, пошкоджено будинки, інфраструктуру та автомобілі.
Російські війська сьогодні, 11 вересня, обстріляли селище Костянтинополь Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще дві - травмувались. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Костянтинополя Великоновосілківської громади. В середині дня росіяни обстріляли село з Торнадо-С
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені 6 приватних будинків, кав'ярня, крамниця, адмінбудівля, лінія електропередач і 12 автомобілів.
росіяни повторно обстріляли Костянтинівку: є загиблий та 5 поранених11.09.24, 13:09 • 29521 перегляд