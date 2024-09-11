россияне обстреляли из "Торнадо" поселок в Донецкой области: двое погибших, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Константинополь в Донецкой области из «Торнадо-С». В результате атаки погибли 2 человека, 2 ранены, повреждены дома, инфраструктура и автомобили.
Российские войска сегодня, 11 сентября, обстреляли поселок Константинополь Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще два - травмировались. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
2 человека погибли и 2 ранены в результате обстрела Константинополя Великоновоселковской громады. В середине дня россияне обстреляли село из Торнадо-С
По его словам, в результате обстрела повреждены 6 частных домов, кафе, магазин, админздание, линия электропередач и 12 автомобилей.
росіяни повторно обстріляли Костянтинівку: є загиблий та 5 поранених11 сентября 2024, 10:09 • 26651 просмотр