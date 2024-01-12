росіяни обстріляли Херсон: є загибла

російські війська сьогодні, 12 січня, обстріляли Херсон. Відомо про одну загиблу жінку внаслідок атаки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

російська армія вдарила по Херсону. Попередньо, загинула жінка - написав Прокудін у Telegram.

Також він повідомив, що наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Доповнення

Внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинула одна людина, троє — поранені.