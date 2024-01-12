россияне обстреляли Херсон: есть погибшая

российские войска сегодня, 12 января, обстреляли Херсон. Известно об одной погибшей женщине в результате атаки. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

российская армия ударила по Херсону. Предварительно, погибла женщина - написал Прокудин в Telegram.

Также он сообщил, что сейчас информация о последствиях атаки уточняется.

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В результате обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки погиб один человек, трое - ранены.