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росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Київ • УНН

 • 3538 перегляди

13 квітня російські агресори обстріляли Донеччину, вбивши 67-річну жінку в Новохатському та поранивши ще п'ятьох людей в інших населених пунктах. Під вогнем опинилися Костянтинівська та Лиманська громади.

росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, п'ятеро поранені

У неділю, 13 квітня, російські агресори обстріляли Донеччину, в результаті 1 людина загинула і 5 були поранені. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у Комарській громаді росіяни обстріляли центр Новохатського - влучили у будинок, вбили 67-річну жінку і поранили трьох людей.

Крім того, 1 людина сьогодні отримала поранення у Покровську, їдучи на автомобілі, і ще 1 - вдома у Малинівці Гродівської громади

- розповів Філашкін.

Він уточнив, що також під вогнем сьогодні були Костянтинівська і Лиманська громади.

"Навіть у Вербну неділю росіяни продовжують вбивати мирних жителів по всій лінії фронту", - резюмував голова Донецької ОВА.

Нагадаємо

Протягом 12 квітня ворожі війська знову атакували мирні населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули троє мирних жителів. Жертви були зафіксовані у Покровську, Лимані та селищі Мирне.

Агент "АТЕШ" пошкодив ворожий танк на Донецькому напрямку13.04.25, 06:45 • 5666 переглядiв

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