росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, п'ятеро поранені
Київ • УНН
13 квітня російські агресори обстріляли Донеччину, вбивши 67-річну жінку в Новохатському та поранивши ще п'ятьох людей в інших населених пунктах. Під вогнем опинилися Костянтинівська та Лиманська громади.
У неділю, 13 квітня, російські агресори обстріляли Донеччину, в результаті 1 людина загинула і 5 були поранені. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Зазначається, що у Комарській громаді росіяни обстріляли центр Новохатського - влучили у будинок, вбили 67-річну жінку і поранили трьох людей.
Крім того, 1 людина сьогодні отримала поранення у Покровську, їдучи на автомобілі, і ще 1 - вдома у Малинівці Гродівської громади
Він уточнив, що також під вогнем сьогодні були Костянтинівська і Лиманська громади.
"Навіть у Вербну неділю росіяни продовжують вбивати мирних жителів по всій лінії фронту", - резюмував голова Донецької ОВА.
Нагадаємо
Протягом 12 квітня ворожі війська знову атакували мирні населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули троє мирних жителів. Жертви були зафіксовані у Покровську, Лимані та селищі Мирне.
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