росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, п'ятеро поранені

У неділю, 13 квітня, російські агресори обстріляли Донеччину, в результаті 1 людина загинула і 5 були поранені. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Зазначається, що у Комарській громаді росіяни обстріляли центр Новохатського - влучили у будинок, вбили 67-річну жінку і поранили трьох людей.

Крім того, 1 людина сьогодні отримала поранення у Покровську, їдучи на автомобілі, і ще 1 - вдома у Малинівці Гродівської громади