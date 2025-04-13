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россияне обстреляли Донетчину: один человек погиб, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 3618 просмотра

13 апреля российские агрессоры обстреляли Донетчину, убив 67-летнюю женщину в Новохатском и ранив еще пятерых людей в других населенных пунктах. Под огнем оказались Константиновская и Лиманская громады.

россияне обстреляли Донетчину: один человек погиб, пятеро ранены

В воскресенье, 13 апреля, российские агрессоры обстреляли Донецкую область, в результате 1 человек погиб и 5 были ранены. Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Комарской громаде россияне обстреляли центр Новохатского - попали в дом, убили 67-летнюю женщину и ранили трех человек.

Кроме того, 1 человек сегодня получил ранение в Покровске, ехав на автомобиле, и еще 1 - дома в Малиновке Гродовской громады

- рассказал Филашкин.

Он уточнил, что также под огнем сегодня были Константиновская и Лиманская громады.

"Даже в Вербное воскресенье россияне продолжают убивать мирных жителей по всей линии фронта", - резюмировал председатель Донецкой ОВА.

Напомним

В течение 12 апреля вражеские войска снова атаковали мирные населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли трое мирных жителей. Жертвы были зафиксированы в Покровске, Лимане и поселке Мирное.

Агент "АТЕШ" повредил вражеский танк на Донецком направлении13.04.25, 06:45 • 5700 просмотров

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