россияне обстреляли Донетчину: один человек погиб, пятеро ранены

В воскресенье, 13 апреля, российские агрессоры обстреляли Донецкую область, в результате 1 человек погиб и 5 были ранены. Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Отмечается, что в Комарской громаде россияне обстреляли центр Новохатского - попали в дом, убили 67-летнюю женщину и ранили трех человек.

Кроме того, 1 человек сегодня получил ранение в Покровске, ехав на автомобиле, и еще 1 - дома в Малиновке Гродовской громады