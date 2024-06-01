Росіяни намагаються захопити Сокіл на Донеччині – DeepState
Київ • УНН
Російські окупанти намагаються захопити село Сокіл Покровського району Донецької області, на околицях якого йдуть бої.
Російські окупанти хочуть захопити селище Сокіл у Покровському районі Донецької області. Бої за населений пункт відбуваються на його околицях. Про це повідомив проєкт DeepState у телеграм-каналі, передає УНН.
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Ворог намагається захопити Сокіл, зіткнення відбувалися на околицях села
Війська рф просунулися в районі Нетайлово і Андріївки - DeepState30.05.24, 02:01 • 34164 перегляди