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Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52863 перегляди

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Росіяни намагаються захопити Сокіл на Донеччині – DeepState

Росіяни намагаються захопити Сокіл на Донеччині – DeepState

Київ • УНН

 • 50245 перегляди

Російські окупанти намагаються захопити село Сокіл Покровського району Донецької області, на околицях якого йдуть бої.

Російські окупанти хочуть захопити селище Сокіл у Покровському районі Донецької області. Бої за населений пункт відбуваються на його околицях. Про це повідомив проєкт DeepState у телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Ворог намагається захопити Сокіл, зіткнення відбувалися на околицях села

йдеться у повідомленні

Війська рф просунулися в районі Нетайлово і Андріївки - DeepState30.05.24, 02:01 • 34164 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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