Россияне пытаются захватить Сокол в Донецкой области - DeepState

КНДР в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

В субботу, 1 июня, Северная Корея запустила по меньшей мере 10 воздушных шаров с прикрепленными к ним мешками для мусора в сторону южнокорейской провинции Кенги в ответ на рассылку активистами листовок с критикой режима Пхеньяна из Южной Кореи.