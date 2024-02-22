росіяни на ТОТ погрожують відібрати житло у місцевих, які не переоформили його згідно з законодавством рф
Київ • УНН
росіяни, які окупували українські території, погрожують конфіскувати житло у місцевих жителів, які не перереєстрували свою власність відповідно до російського законодавства.
Під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості, погрожуючи відібрати житло. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Окупанти продовжують рейди на ТОТ — перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта,
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Зазначається що останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства. Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога – її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.
Нагадаємо
російські окупанти на тимчасово захоплених районах Запорізької області погрожують вилучати сільськогосподарську техніку у фермерів без російських документів. Фермерам пропонують перереєструвати техніку та отримати російський паспорт, інакше їхню техніку вилучать і передадуть в оренду більш "лояльним" фермерам.