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The Guardian

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росіяни на ТОТ погрожують відібрати житло у місцевих, які не переоформили його згідно з законодавством рф

Київ • УНН

 • 21918 перегляди

росіяни, які окупували українські території, погрожують конфіскувати житло у місцевих жителів, які не перереєстрували свою власність відповідно до російського законодавства.

росіяни на ТОТ погрожують відібрати житло у місцевих, які не переоформили його згідно з законодавством рф

Під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості, погрожуючи відібрати житло. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Окупанти продовжують рейди на ТОТ — перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта,

- йдеться у повідомлення.

Деталі

Зазначається що останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства. Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога – її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.

Нагадаємо

російські окупанти на тимчасово захоплених районах Запорізької області погрожують вилучати сільськогосподарську техніку у фермерів без російських документів. Фермерам пропонують перереєструвати техніку та отримати російський паспорт, інакше їхню техніку вилучать і передадуть в оренду більш "лояльним" фермерам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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