россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

Во время проверок жителей временно оккупированных территорий, россияне требуют перерегистрацию недвижимости, угрожая отобрать жилье. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Оккупанты продолжают рейды на ВОТ - проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в последнее время все больше внимания уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством. Если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным, или россиянам, которые приехали работать на ВОТ.

Напомним

российские оккупанты на временно захваченных районах Запорожской области угрожают изымать сельскохозяйственную технику у фермеров без российских документов. Фермерам предлагают перерегистрировать технику и получить российский паспорт, иначе их технику изымут и передадут в аренду более "лояльным" фермерам.