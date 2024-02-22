россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф
Киев • УНН
россияне, оккупировавшие украинские территории, угрожают конфисковать жилье у местных жителей, которые не перерегистрировали свою собственность в соответствии с российским законодательством.
Во время проверок жителей временно оккупированных территорий, россияне требуют перерегистрацию недвижимости, угрожая отобрать жилье. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Оккупанты продолжают рейды на ВОТ - проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта,
Детали
Отмечается, что в последнее время все больше внимания уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством. Если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным, или россиянам, которые приехали работать на ВОТ.
Напомним
российские оккупанты на временно захваченных районах Запорожской области угрожают изымать сельскохозяйственную технику у фермеров без российских документов. Фермерам предлагают перерегистрировать технику и получить российский паспорт, иначе их технику изымут и передадут в аренду более "лояльным" фермерам.
россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф
россияне, оккупировавшие украинские территории, угрожают конфисковать жилье у местных жителей, которые не перерегистрировали свою собственность в соответствии с российским законодательством.
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