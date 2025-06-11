росіяни дроном атакували автівку з подружжям дорогою до Сум: є поранений
Київ • УНН
Російські війська атакували FPV-дроном цивільний автомобіль в Сумському районі. Поранено 59-річного чоловіка, його госпіталізовано. За добу росіяни здійснили понад 70 обстрілів області.
Російські війська вранці атакували дроном цивільний автомобіль з подружжям дорогою до Сум, чоловіка поранено, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Вранці російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном у Сумському районі. Подружжя рухалося з одного із сіл Юнаківської громади, яку систематично обстрілює ворог, в напрямку Сум. Ворожий FPV-дрон влучив в автівку, поранений 59-річний чоловік
З його слів, постраждалого госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.
Доповнення
За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 10 червня до ранку 11 червня, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, загиблих і поранених немає. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби: понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; майже 10 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення і 4 одиниці сільськогосподарської техніки.