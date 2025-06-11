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россияне дроном атаковали машину с супругами по дороге в Сумы: есть раненый

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Сумском районе. Ранен 59-летний мужчина, он госпитализирован. За сутки россияне совершили более 70 обстрелов области.

россияне дроном атаковали машину с супругами по дороге в Сумы: есть раненый

Российские войска утром атаковали дроном гражданский автомобиль с супругами по дороге в Сумы, мужчина ранен, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Утром российские войска атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном в Сумском районе. Супруги двигались из одного из сел Юнаковской громады, которую систематически обстреливает враг, в направлении Сум. Вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, ранен 59-летний мужчина

По его словам, пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 10 июня до утра 11 июня, российские войска осуществили более 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 13 территориальных громадах области, погибших и раненых нет. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял сброс ВОГ с БпЛА и управляемые авиационные бомбы: более 20 сбросов ВОГ с БпЛА; около 10 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами и БпЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Великописаревской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры; в Лебединской громаде повреждено нежилое помещение и 4 единицы сельскохозяйственной техники.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Украина
Сумы
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