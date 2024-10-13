росіяни атакували Донеччину: 3 людей загинуло, ще троє поранені
Київ • УНН
13 жовтня російські війська атакували кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів віком від 55 до 78 років, ще троє отримали поранення.
Вдень, 13 жовтня, російські війська декілька разів вдарили по Донеччині. Внаслідок ворожих атак 3 людей загинули, ще 3 травмовано. Про це заявили в Донецькій обласній прокуратурі, передає УНН.
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Зазначається, що 13 жовтня 2024 року під приціл військ рф потрапило місто Часів Яр. Від артилерійської атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень.
Через деякий час армія рф завдала удару по приватному сектору з РСЗВ "Смерч". Загинула містянка 55 років.
Також внаслідок ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району смертельно поранено 75-річного жителя.
Окупанти травмували цивільного 55 років у м. Лиман, ймовірно, використавши РСЗВ "Смерч". Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу армії держави-агресора м. Покровськ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у суботу, 12 жовтня, загинуло двоє й поранено 10 цивільних.