россияне атаковали Донецкую область: 3 человека погибли, еще трое ранены
Киев • УНН
13 октября российские войска атаковали несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов погибли трое мирных жителей в возрасте от 55 до 78 лет, еще трое получили ранения.
Днем, 13 октября, российские войска несколько раз ударили по Донецкой области. В результате вражеских атак 3 человека погибли, еще 3 травмированы. Об этом заявили в Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 13 октября 2024 года под прицел войск рф попал город Часов Яр. От артиллерийской атаки получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пенсионерка 78 лет, а 66-летняя женщина получила осколочные ранения.
Через некоторое время армия рф нанесла удар по частному сектору из РСЗО «Смерч». Погибла горожанка 55 лет.
Также в результате вражеского артиллерийского обстрела поселка Вишневое Покровского района смертельно ранен 75-летний житель.
Оккупанты травмировали гражданского 55 лет в г. Лиман, вероятно, использовав РСЗО «Смерч». Еще один 69-летний мужчина ранен в результате обстрела армии государства-агрессора г. Покровск.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)
Напомним,
В результате вражеских обстрелов Донетчины в субботу, 12 октября, погибли двое и ранены 10 гражданских.