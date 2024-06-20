росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і з артилерії: побито у тому числі сонячні панелі
Київ • УНН
У Дніпропетровській області російські війська сьогодні атакували за допомогою безпілотників-камікадзе, артилерії і скидали боєприпаси з дронів, націлившись на цивільну інфраструктуру, побито у тому числі 2 сонячні батареї.
У Дніпропетровській області російські війська сьогодні атакували за допомогою безпілотників-камікадзе, артилерії і скидали боєприпаси з дронів, націлившись на цивільну інфраструктуру, побито у тому числі 2 сонячні батареї, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Атакував дронами-камікадзе й артилерією. Скидав боєприпаси з БпЛА. Увесь день ворог бив по Нікопольщині", - зазначив Лисак у Telegram.
З його слів, ворог поцілив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах.
"Під ударом знову була цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджені 7 приватних будинків. 1 господарська споруда знищена й 3 – понівечені. Побиті й 2 сонячні панелі. Зачепило лінії електропередач і газогони. Минулося без загиблих і постраждалих", - вказав Лисак.
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