Киев • УНН
В Днепропетровской области российские войска сегодня атаковали с помощью беспилотников-камикадзе, артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов, нацелившись на гражданскую инфраструктуру, избито в том числе 2 солнечные батареи.
В Днепропетровской области российские войска сегодня атаковали с помощью беспилотников-камикадзе, артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов, нацелившись на гражданскую инфраструктуру, побито в том числе 2 солнечные батареи, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"Атаковал дронами-камикадзе и артиллерией. Сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Весь день враг бил по Никопольщине", - отметил Лысак в Telegram.
По его словам, враг попал по райцентру, Покровской, Марганецкой, Мировской громадам.
"Под ударом снова была гражданская инфраструктура. В частности, повреждены 7 частных домов. 1 хозяйственная постройка уничтожена и 3 – изувечены. Побиты и 2 солнечные панели. Задело линии электропередач и газопроводы. Обошлось без погибших и пострадавших", - указал Лысак.
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