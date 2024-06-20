В Днепропетровской области российские войска сегодня атаковали с помощью беспилотников-камикадзе, артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов, нацелившись на гражданскую инфраструктуру, побито в том числе 2 солнечные батареи, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Атаковал дронами-камикадзе и артиллерией. Сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Весь день враг бил по Никопольщине", - отметил Лысак в Telegram.

По его словам, враг попал по райцентру, Покровской, Марганецкой, Мировской громадам.

"Под ударом снова была гражданская инфраструктура. В частности, повреждены 7 частных домов. 1 хозяйственная постройка уничтожена и 3 – изувечены. Побиты и 2 солнечные панели. Задело линии электропередач и газопроводы. Обошлось без погибших и пострадавших", - указал Лысак.

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