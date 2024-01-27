росіян змушують йти на штурм під страхом розстрілу, а непокірних перетворюють на наркоманів – бійці РДК
Київ • УНН
російських солдатів змушують штурмувати українські позиції під загрозою розстрілу, а непокірних колють героїном і оголошують наркозалежними, розповідають командири "Російського добровольчого корпусу".
російських солдат змушують йти на штурм під страхом розстрілу. Про це розповів командир мінометного взводу "Російського добровольчого корпусу" Олексій Льовкін у документальному фільмі Online.UA про діяльність формування, передає УНН.
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Льовкін розповідає, що бачив полонених, яких привезли до РДК. Він каже, що російські ув’язнені з різних підрозділів йдуть на штурм під страхом розстрілу.
Там розстрілюють перед строєм. Чому вони йдуть і не повертаються назад? Якщо хтось щось не виконує цей наказ, його спочатку колють героїном та везуть на медогляд. Щоб була довідка, що він наркоман. Після цього з ним можна робити будь-що
Він розповідає про численні випадки розстрілів, катувань та ґвалтувань, які навмисно роблять публічно, щоб залякати інших.
Командир диверсійної групи РДК Антон "Турист" додав, що російські полонені підтверджуюьт існування у російські армії "заградотрядів".
Я думав, що це все пропаганда, але полонені від першої особи підтверджують, що справді так буває
Спочатку це здавалося абсолютно шаленим: командир РДК про створення формування27.01.24, 19:02 • 33273 перегляди