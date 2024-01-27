россиян заставляют идти на штурм под страхом расстрела, а непокорных превращают в наркоманов - бойцы РДК

российских солдат заставляют идти на штурм под страхом расстрела. Об этом рассказал командир минометного взвода "Российского добровольческого корпуса" Алексей Левкин в документальном фильме Online.UA о деятельности формирования, передает УНН.

Детали

Левкин рассказывает, что видел пленных, которых привезли в РДК. Он говорит, что российские заключенные из разных подразделений идут на штурм под страхом расстрела.

Там расстреливают перед строем. Почему они уходят и не возвращаются обратно? Если кто-то что-то не выполняет этот приказ, его сначала колют героином и везут на медосмотр. Чтобы была справка, что он наркоман. После этого с ним можно делать что угодно - сказал Лёвкин.

Он рассказывает о многочисленных случаях расстрелов, пыток и изнасилований, которые намеренно делают публично, чтобы запугать других.

Командир диверсионной группы РДК Антон "Турист" добавил, что российские пленные подтверждают существование в российской армии "заградотрядов".

Я думал, что это все пропаганда, но пленные от первого лица подтверждают, что действительно так бывает - добавил он.

Сначала это казалось совершенно безумным: командир РДК о создании формирования