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росія звинуватила шістьох співробітників британського посольства у шпигунстві

росія звинуватила шістьох співробітників британського посольства у шпигунстві

Київ • УНН

 • 13570 перегляди

ФСБ позбавила акредитації 6 співробітників посольства Великої Британії, звинувативши їх у розвідувальній діяльності. росія звинувачує Лондон у координації ескалації міжнародної воєнно-політичної обстановки.

Шість дипломатів із Великої Британії, які працювали в росії, були позбавлені акредитації, оскільки в їхніх діях виявлено ознаки "розвідувально-підривної" роботи, повідомляє росЗМІ із посиланням на фсб,передає DW, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що фсб має намір наполягати на достроковому припиненні відряджень британських дипломатів, зайнятих подібною роботою.

Крім того, фсб звинуватила Британію в "ескалації міжнародної військово-політичної обстановки" з метою "завдання стратегічної поразки росії".

Нагадаємо

Велика Британія ввела нові санкції проти російських та іранських осіб і організацій через постачання балістичних ракет. Обмеження включають заморожування активів та заборону на поїздки для ключових фігур та компаній.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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