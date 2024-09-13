россия обвинила шестерых сотрудников британского посольства в шпионаже
Киев • УНН
фсб лишила аккредитации 6 сотрудников посольства Великой Британии, обвинив их в разведывательной деятельности. россия обвиняет Лондон в координации эскалации международной военно-политической обстановки.
Шесть дипломатов из Великой Британии, которые работали в россии, были лишены аккредитации, поскольку в их действиях обнаружены признаки "разведывательно-подрывной" работы, сообщает росСМИ со ссылкой на фсб, передает DW, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что фсб намерена настаивать на досрочном прекращении командировок британских дипломатов, занятых подобной работой.
Кроме того, фсб обвинила Британию в "эскалации международной военно-политической обстановки" с целью "нанесения стратегического поражения России".
Напомним
Великобритания ввела новые санкции против российских и иранских лиц и организаций из-за поставок баллистических ракет. Ограничения включают замораживание активов и запрет на поездки для ключевых фигур и компаний.