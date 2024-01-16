росія "зазнає невдачі" у досягненні своїх стратегічних цілей - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на WEF у Давосі заявила, що росія "зазнає невдачі" як у військовому, так і в економічному плані, пише УНН з посиланням на CNBC.

росія зазнає невдачі в досягненні стратегічних цілей - сказала фон дер Ляєн.

"Це, перш за все, військова невдача", - сказала вона, зазначивши, що Україна досі зберегла свою "свободу та незалежність" у майже дворічній війні з москвою.

"Невдача росії також є економічною", – сказала вона, підкресливши вплив санкцій на ізоляцію країни від торгівлі із західними союзниками.

"росія зараз залежить від Китаю", - сказала вона.

Водночас Україна "ближча, ніж будь-коли" на шляху до вступу до Європейського Союзу, додала вона.

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