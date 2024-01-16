росія "зазнає невдачі" у досягненні своїх стратегічних цілей - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на ВЕФ у Давосі, що росія зазнає невдач як у військовому, так і в економічному план. Вона додала, що Україна як ніколи близька до вступу в ЄС.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на WEF у Давосі заявила, що росія "зазнає невдачі" як у військовому, так і в економічному плані, пише УНН з посиланням на CNBC.
росія зазнає невдачі в досягненні стратегічних цілей
"Це, перш за все, військова невдача", - сказала вона, зазначивши, що Україна досі зберегла свою "свободу та незалежність" у майже дворічній війні з москвою.
"Невдача росії також є економічною", – сказала вона, підкресливши вплив санкцій на ізоляцію країни від торгівлі із західними союзниками.
"росія зараз залежить від Китаю", - сказала вона.
Водночас Україна "ближча, ніж будь-коли" на шляху до вступу до Європейського Союзу, додала вона.
Голова Єврокомісії зустрінеться із Зеленським у Давосі15.01.24, 14:25 • 22695 переглядiв