россия "терпит неудачу" в достижении своих стратегических целей - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на WEF в Давосе заявила, что россия "терпит неудачу" как в военном, так и в экономическом плане, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

россия терпит неудачу в достижении стратегических целей - сказала фон дер Ляйен.

"Это, прежде всего, военная неудача", - сказала она, отметив, что Украина до сих пор сохранила свою "свободу и независимость" в почти двухлетней войне с москвой.

"Неудача россии также является экономической", - сказала она, подчеркнув влияние санкций на изоляцию страны от торговли с западными союзниками.

"россия сейчас зависит от Китая", - сказала она.

В то же время Украина "ближе, чем когда-либо" на пути к вступлению в Европейский Союз, добавила она.

Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе