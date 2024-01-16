россия "терпит неудачу" в достижении своих стратегических целей - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на ВЭФ в Давосе, что россия терпит неудачи как в военном, так и в экономическом плане. Она добавила, что Украина как никогда близка к вступлению в ЕС.
Депутат Новой Зеландии подала в отставку из-за обвинений в кражах
Член парламента Новой Зеландии и бывший юрист ООН по правам человека Голриз Гахраман подала в отставку после обвинений в кражах из магазинов одежды. Гахраман, первая беженка из Ирана в правительстве Новой Зеландии, объяснила свои действия психологическим состоянием.
Ермак в Давосе обсудил с советником президента США по нацбезопасности Салливаном оборонные потребности Украины
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном во время Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и ситуацию на фронте.
"Рома" отправила в отставку Жозе Моуринью
Римская "Рома" официально объявила об увольнении португальского менеджера Жозе Моуринью. Есть предположение, что место Моуринью займет леегндарный футболист, но неопытный тренер Даниэле Де Росси.
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
Как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и пиар в соцсетях.
В Японии столкнулись два пассажирских самолета, пострадавших нет - СМИ
Два самолета, один из которых принадлежал авиакомпании Korean Air Lines, а другой - авиакомпании Cathay Pacific Airways, столкнулись в аэропорту Нью-Читосе на Хоккайдо, Япония. Никто не пострадал, хотя крыло одного самолета было повреждено.
В Украине в декабре от российских атак пострадали по меньшей мере 592 гражданских - ООН
В декабре 2023 года российские атаки привели к по меньшей мере 592 пострадавших среди гражданского населения в Украине.
На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Кировоградской области, Украина, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, в результате которого погибло 111 голов птицы. Сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации вспышки болезни.
Оккупанты предоставили руководству "вузов" на ВОТ планы по обязательной явке студентов на "выборах"
Центр национального сопротивления сообщает о подготовке к "псевдоголосованию" за владимира путина на оккупированных россией территориях Украины. В частности, речь идет о принудительном участии студентов и создании "школ молодого избирателя", которые будут агитировать за путина.
Получила ранение после отказа от эвакуации: "Белые ангелы" вывезли еще 5 человек из Авдеевки
Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" эвакуировала из Авдеевки еще пять человек, в том числе раненую бабушку. Все больше жителей обращаются с просьбой об эвакуации из-за ухудшения ситуации в городе.