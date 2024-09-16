Росія завдала авіаудару по Конотопу безпілотниками "шахед"
Київ • УНН
Російські війська атакували місто Конотоп на Сумщині дронами "Шахед" ввечері 16 вересня. Наслідки удару уточнюються, місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Сьогодні ввечері, 16 вересня, російські війська завдали авіаційного удару по місту Конотоп на Сумщині, використавши безпілотники типу "Шахед". Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
На місці події працюють усі необхідні служби. Наразі триває уточнення наслідків ворожої атаки.
Сумська ОВА закликає мешканців регіону берегти себе та своїх близьких і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Росія здійснила 66 обстрілів Сумської області за добу10.09.24, 22:21 • 24304 перегляди