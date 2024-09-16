Россия нанесла авиаудар по Конотопу беспилотниками «шахед»
Киев • УНН
Российские войска атаковали город Конотоп на Сумщине дронами «Шахед» вечером 16 сентября. Последствия удара уточняются, местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Сегодня вечером, 16 сентября, российские войска нанесли авиационный удар по городу Конотоп на Сумщине, использовав беспилотники типа «Шахед». Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
На месте происшествия работают все необходимые службы. Сейчас продолжается уточнение последствий вражеской атаки.
Сумская ОВА призывает жителей региона беречь себя и своих близких и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Росія здійснила 66 обстрілів Сумської області за добу10 сентября 2024, 19:21 • 24050 просмотров