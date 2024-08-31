Росія завдала 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська 221 раз атакували 10 населених пунктів Запорізької області. Було завдано ракетних, авіаційних та артилерійських ударів, використано БПЛА та РСЗВ, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Російські війська впродовж доби 221 раз били по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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"Впродовж доби окупанти 221 раз били по 10 населених пунктах Запорізької області. Ворог завдав 2 ракетних удари по Любомирівці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що війська РФ здійснили авіаудари по Роботиному, Малій Токмачці та Новоданилівці.
Також начальник Запорізької ОВА повідовляє, що 103 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку та 9 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку, Гуляйполе та Приморське.
Також 104 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.
Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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