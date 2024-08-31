Россия нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области

Российские войска в течение суток 221 раз били по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

«В течение суток оккупанты 221 раз били по 10 населенным пунктам Запорожской области. Враг нанес 2 ракетных удара по Любомировке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска РФ совершили авиаудары по Роботино, Малой Токмачке и Новоданиловке.

Также начальник Запорожской ОВА сообщает, что 103 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку и 9 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку, Гуляйполе и Приморское.

Также 104 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.

Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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