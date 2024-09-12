Росія запустила по Україні кілька груп "шахедів" – Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку російських дронів "Шахед". Повітряні сили ЗСУ також повідомили про рух ракети з Чорного моря в напрямку Одеси.
У низці областей України ввечері 11 вересня оголосили повітряну тривогу через атаку "шахедів", йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
Деталі
"Кілька груп шахедів на Сумщині курсом на південний захід! Група шахедів на межі Харківської та Сумської областей курсом на Полтавщину! Група "Шахедів" на Полтавщині курсом на Кременчук!" – попередили українські військові.
Станом на 23.10, за даними Повітряних сил, російські дрони змінили напрямок руху.
О 23.55 в Повітряних силах повідомили про рух російської ракети з Чорного Моря на Одесу.
О 00.03 у Київській області оголосили повітряну тривогу через рух ударних дронів.
Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П06.09.24, 08:19 • 24861 перегляд