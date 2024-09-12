Россия запустила по Украине несколько групп «шахедов» - Воздушные силы ВСУ

В ряде областей Украины вечером 11 сентября объявили воздушную тревогу из-за атаки «шахедов», говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Детали

«Несколько групп шахедов на Сумщине курсом на юго-запад! Группа шахедов на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину! Группа «Шахедов» на Полтавщине курсом на Кременчуг!» - предупредили украинские военные.

По состоянию на 23.10, по данным Воздушных сил, российские дроны изменили направление движения.

В 23.55 в Воздушных силах сообщили о движении российской ракеты из Черного Моря на Одессу.

В 00.03 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за движения ударных дронов.

Силы РФ регулярно из разных видов вооружения - ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.

Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П