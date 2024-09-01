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Росія заявляє про відбиття атаки десятків безпілотників у 7 регіонах

Росія заявляє про відбиття атаки десятків безпілотників у 7 регіонах

Київ • УНН

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У ніч на 1 вересня ППО РФ відбила атаку безпілотників над кількома регіонами. За попередніми даними, збито понад 30 БПЛА, постраждалих немає, але є пошкодження будівель і пожежі.

У ніч на 1 вересня засоби протиповітряної оборони відбивали атаку безпілотників над кількома російськими регіонами. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

У Брянській області було збито щонайменше 26 безпілотників літакового типу. Губернатор Олександр Богомаз повідомив про знищення 12 БПЛА о 00:57 та 14 БПЛА о 2:11. За його даними, постраждалих і руйнувань немає.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про знищення чотирьох безпілотників, які летіли на місто. Один з них був знищений над Подольськом, інший — над Ступіно. Попередньо, загиблих і поранених немає.

У Бєлгороді та Бєлгородському районі знищено кілька повітряних цілей на підльоті до міста, заявив губернатор В'ячеслав Гладков. У трьох багатоквартирних будинках в обласному центрі пошкоджено вікна. На території одного приватного будинку зруйнована господарська споруда, у двох комерційних об'єктах пошкоджено фасади та вхідні групи. Горить суха трава та автомобілі на парковці. Пожежники гасять вогонь.

У Липецькій області БПЛА були подавлені в Липецьку, Грязинському та Становлянському районах. Ніхто не постраждав, повідомив губернатор Ігор Артамонов. У регіоні зберігається загроза атаки.

У Тульській області було знищено три БПЛА. Попередньо, пошкоджень і постраждалих немає, повідомило міністерство з регіональної безпеки.

У Рязанській області збито кілька безпілотників, повідомив губернатор Павло Малков. Постраждалих немає, інформація про можливі матеріальні збитки уточнюється.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про знищення кількох безпілотників над регіоном. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає. У регіоні зберігається режим підвищеної небезпеки через можливі атаки БПЛА.

У центрі москви масштабна пожежа: до гасіння залучили вертольоти31.08.24, 13:14 • 22157 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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