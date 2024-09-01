Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

В ночь на 1 сентября средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников над несколькими российскими регионами. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

В Брянской области было сбито не менее 26 беспилотников самолетного типа. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении 12 БПЛА в 00:57 и 14 БПЛА в 2:11. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, которые летели на город. Один из них был уничтожен над Подольском, другой - над Ступино. Предварительно, погибших и раненых нет.

В Белгороде и Белгородском районе уничтожено несколько воздушных целей на подлете к городу, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В трех многоквартирных домах в областном центре повреждены окна. На территории одного частного дома разрушена хозяйственная постройка, в двух коммерческих объектах повреждены фасады и входные группы. Горит сухая трава и автомобили на парковке. Пожарные тушат огонь.

В Липецкой области БПЛА были подавлены в Липецке, Грязинском и Становлянском районах. Никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В регионе сохраняется угроза атаки.

В Тульской области было уничтожено три БПЛА. Предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщило министерство по региональной безопасности.

В Рязанской области сбито несколько беспилотников, сообщил губернатор Павел Малков. Пострадавших нет, информация о возможном материальном ущербе уточняется.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над регионом. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется режим повышенной опасности из-за возможных атак БПЛА.

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