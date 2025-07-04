росія заявляє про новий обмін з Україною за стамбульськими домовленостями

У міноборони рф стверджують, що сьогодні, 4 липня, відбувся черговий обмін полоненими у межах домовленостей з Україною у Стамбулі, пише УНН.

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Вказано, що обмін проведено "4 липня, відповідно до російсько-українських домовленостей, досягнутих другого червня у Стамбулі" і рф повернуто російських військових

"Натомість передана група військовополонених ЗСУ", - вказали у мо рф.

Великий обмін полоненими ще триває - Буданов