росія заявляє про новий обмін з Україною за стамбульськими домовленостями
Київ • УНН
Міноборони РФ стверджує, що 4 липня відбувся обмін полоненими з Україною, в рамках домовленостей, досягнутих 2 червня у Стамбулі. Російських військових повернуто, натомість передано групу військовополонених ЗСУ.
У міноборони рф стверджують, що сьогодні, 4 липня, відбувся черговий обмін полоненими у межах домовленостей з Україною у Стамбулі, пише УНН.
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Вказано, що обмін проведено "4 липня, відповідно до російсько-українських домовленостей, досягнутих другого червня у Стамбулі" і рф повернуто російських військових
"Натомість передана група військовополонених ЗСУ", - вказали у мо рф.
Великий обмін полоненими ще триває - Буданов01.07.25, 22:42 • 2558 переглядiв