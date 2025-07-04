россия заявляет о новом обмене с Украиной по стамбульским договоренностям

В минобороны рф утверждают, что сегодня, 4 июля, состоялся очередной обмен пленными в рамках договоренностей с Украиной в Стамбуле, пишет УНН.

Детали

Указано, что обмен проведен "4 июля, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле" и рф возвращены российские военные

"Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - указали в мо рф.

Большой обмен пленными еще продолжается - Буданов