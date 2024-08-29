росія випустила понад 14 тис. дронів і близько 10 тис. ракет по Україні - Боррель

росія випустила понад 14 тис. дронів і близько 10 тис. ракет по Україні, прагне знищити енергосистему України перед зимою, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

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"З початку війни в лютому 2022 року росія випустила по Україні понад 14 тис. безпілотників, майже 10 тис. ракет. Минулого тижня було 9500. Сьогодні має бути вже близько 10 000. І багато інших керованих бомб. Багато з них запускаються з росії", - сказав Боррель.

"Очевидно, що росія хоче повністю знищити електроенергетичну систему України, щоб занурити Україну в темряву на наступну зиму. Багато лікарень і медичних центрів було розбомблено. росія хоче розбомбити європейську країну до повної капітуляції", - зазначив голова дипломатії ЄС.

У цьому контексті він наголосив на важливості надання систем протиповітряної оборони, що обговорять на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Як і питання зняття обмежень на використання зброї проти російських військових цілей відповідно до міжнародного права. "Протягом літа я публікував заяви на підтримку цього рішення, зброя, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, де їх бомбить росія. В іншому випадку зброя марна. Про це просить Україна. І сьогодні присутність міністра Кулеби з нами буде важливим моментом для того, щоб всі зрозуміли чому", - зазначив Боррель.

Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель