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росія випустила понад 14 тис. дронів і близько 10 тис. ракет по Україні - Боррель

росія випустила понад 14 тис. дронів і близько 10 тис. ракет по Україні - Боррель

Київ • УНН

 • 30587 перегляди

Боррель заявив, що росія прагне знищити енергосистему України до зими. ЄС обговорить надання систем ППО та зняття обмежень на використання зброї проти російських цілей.

росія випустила понад 14 тис. дронів і близько 10 тис. ракет по Україні, прагне знищити енергосистему України перед зимою, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"З початку війни в лютому 2022 року росія випустила по Україні понад 14 тис. безпілотників, майже 10 тис. ракет. Минулого тижня було 9500. Сьогодні має бути вже близько 10 000. І багато інших керованих бомб. Багато з них запускаються з росії", - сказав Боррель.

"Очевидно, що росія хоче повністю знищити електроенергетичну систему України, щоб занурити Україну в темряву на наступну зиму. Багато лікарень і медичних центрів було розбомблено. росія хоче розбомбити європейську країну до повної капітуляції", - зазначив голова дипломатії ЄС.

У цьому контексті він наголосив на важливості надання систем протиповітряної оборони, що обговорять на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Як і питання зняття обмежень на використання зброї проти російських військових цілей відповідно до міжнародного права. "Протягом літа я публікував заяви на підтримку цього рішення, зброя, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, де їх бомбить росія. В іншому випадку зброя марна. Про це просить Україна. І сьогодні присутність міністра Кулеби з нами буде важливим моментом для того, щоб всі зрозуміли чому", - зазначив Боррель.

Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель29.08.24, 11:13 • 25452 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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