россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине - Боррель

россия выпустила более 14 тыс. дронов и около 10 тыс. ракет по Украине, стремится уничтожить энергосистему Украины перед зимой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытию на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

"С начала войны в феврале 2022 года россия выпустила по Украине более 14 тыс. беспилотников, почти 10 тыс. ракет. На прошлой неделе было 9500. Сегодня должно быть уже около 10 000. И много других управляемых бомб. Многие из них запускаются из россии", - сказал Боррель.

"Очевидно, что россия хочет полностью уничтожить электроэнергетическую систему Украины, чтобы погрузить Украину в темноту на следующую зиму. Многие больницы и медицинские центры были разбомблены. россия хочет разбомбить европейскую страну до полной капитуляции", - отметил глава дипломатии ЕС.

В этом контексте он отметил важность предоставления систем противовоздушной обороны, что обсудят на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Как и вопрос снятия ограничений на использование оружия против российских военных целей в соответствии с международным правом. "В течение лета я публиковал заявления в поддержку этого решения, оружие, которое мы предоставляем Украине, должно быть полностью использовано, а ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, где их бомбит россия. В противном случае оружие бесполезно. Об этом просит Украина. И сегодня присутствие министра Кулебы с нами будет важным моментом для того, чтобы все поняли почему", - отметил Боррель.

Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель