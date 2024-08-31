Росія втратила 1360 окупантів за добу, загальні втрати сягнули 615 тисяч
Київ • УНН
За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1360 військових. Загальні втрати РФ з початку вторгнення досягли близько 615 тисяч осіб, а також значної кількості техніки та озброєння.
За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1360 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення сягнула майже 615 тисяч військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:
· особового складу – близько 614950 (+1360) осіб ліквідовано;
· танків – 8582 (+8) од.;
· бойових броньованих машин – 16736 (+14) од.;
· артилерійських систем – 17614 (+42) од.;
· РСЗВ – 1176 (+1) од.;
· засоби ППО – 940 од.;
· літаків – 368 од.;
· вертольотів – 328 од.;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18) од.;
· крилаті ракети – 2557 (+1) од.;
· кораблі/катери - 28 од.;
· підводні човни – 1 од.;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од.;
· спеціальна техніка - 2977 (+10) од.
Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку29.08.24, 08:58 • 27781 перегляд