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Росія втратила 1360 окупантів за добу, загальні втрати сягнули 615 тисяч

Росія втратила 1360 окупантів за добу, загальні втрати сягнули 615 тисяч

Київ • УНН

 • 22925 перегляди

За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1360 військових. Загальні втрати РФ з початку вторгнення досягли близько 615 тисяч осіб, а також значної кількості техніки та озброєння.

За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1360 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення сягнула майже 615 тисяч військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:

·         особового складу – близько 614950 (+1360) осіб ліквідовано;

·         танків – 8582 (+8) од.;

·         бойових броньованих машин – 16736 (+14) од.;

·         артилерійських систем – 17614 (+42) од.;

·         РСЗВ – 1176 (+1) од.;

·         засоби ППО – 940 од.;

·         літаків – 368 од.;

·         вертольотів – 328 од.;

·         БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18) од.;

·         крилаті ракети – 2557 (+1) од.;

·         кораблі/катери - 28 од.;

·         підводні човни – 1 од.;

·         автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) од.;

·         спеціальна техніка - 2977 (+10) од.

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Генштаб: 195 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку29.08.24, 08:58 • 27781 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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