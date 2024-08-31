Россия потеряла 1360 оккупантов за сутки, общие потери достигли 615 тысяч
Киев • УНН
За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 военных. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 615 тысяч человек, а также значительного количества техники и вооружения.
За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения достигло почти 615 тысяч военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 614950 (+1360) человек ликвидировано;
- танков - 8582 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 16736 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 17614 (+42) ед;
- РСЗО - 1176 (+1) ед;
- средства ППО - 940 ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14471 (+18) ед;
- крылатые ракеты - 2557 (+1) ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23825 (+62) ед;
- специальная техника - 2977 (+10) ед.
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