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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия потеряла 1360 оккупантов за сутки, общие потери достигли 615 тысяч

Россия потеряла 1360 оккупантов за сутки, общие потери достигли 615 тысяч

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 05:21  •  2648 просмотра

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За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 военных. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 615 тысяч человек, а также значительного количества техники и вооружения.

За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения достигло почти 615 тысяч военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:

-         личного состава - около 614950 (+1360) человек ликвидировано;

-         танков - 8582 (+8) ед;

-         боевых бронированных машин - 16736 (+14) ед;

-         артиллерийских систем - 17614 (+42) ед;

-         РСЗО - 1176 (+1) ед;

-         средства ППО - 940 ед;

-         самолетов - 368 ед;

-         вертолетов - 328 ед;

-         БПЛА оперативно-тактического уровня - 14471 (+18) ед;

-         крылатые ракеты - 2557 (+1) ед;

-         корабли/катера - 28 ед;

-         подводные лодки - 1 ед;

-         автомобильной техники и автоцистерн - 23825 (+62) ед;

-         специальная техника - 2977 (+10) ед.

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