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росія "відповіла" на знищені літаки атакою на мирних жителів: Сибіга вказав, що ставити Україну та рф в один ряд неприйнятно

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Голова МЗС України засудив нічну атаку рф на мирних жителів та закликав до посилення санкцій проти росії та зміцнення обороноздатності України.

росія "відповіла" на знищені літаки атакою на мирних жителів: Сибіга вказав, що ставити Україну та рф в один ряд неприйнятно

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку рф на мирних жителів після її погроз "відповіддю" на свої знищені літаки, вказавши на різницю між Україною та рф та закликавши до жорстких санкцій проти держави-агресора, пише УНН.

Деталі

"Уночі росія "відповіла" на свої знищені літаки… атакою на мирних жителів в Україні, - вказав голова МЗС України. - Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші міста. Постраждали багатоповерхові будинки. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. По всій країні є вбиті і поранені. Різниця між Україною і росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі - наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити наших дітей. росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури", - вказав Сибіга.

Ставити Україну і росію в один ряд неприйнятно. росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари росії є актами агресії і терору. Нічна атака росії на мирних жителів вкотре демонструє, що міжнародний тиск на москву має бути посилений якнайшвидше.

- написав Сибіга.

"Єдиний аргумент росії - терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України", - вказав голова МЗС.

Доповнення

Напередодні, перед масштабною комбінованою атакою рф вночі, президент США Дональд Трамп запевнив, що буде "дуже, дуже жорстким", якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Так американський лідер відповів на запитання, чи запровадить він більше санкцій проти росії. Трамп при цьому продовжив свою думку щодо санкцій і зауважив, що "чесно кажучи, це може бути проти обох країн, для танго потрібні двоє".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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