россия "ответила" на уничтоженные самолеты атакой на мирных жителей: Сибига указал, что ставить Украину и рф на один уровень неприемлемо

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на ночную атаку рф на мирных жителей после ее угроз "ответом" на свои уничтоженные самолеты, указав на разницу между Украиной и рф и призвав к жестким санкциям против государства-агрессора, пишет УНН.

Детали

"Ночью россия "ответила" на свои уничтоженные самолеты… атакуя мирных жителей Украины, - указал глава МИД Украины. - Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и др. Поражены многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. По всей стране есть убитые и раненые. Разница между Украиной и россией заключается в том, что Украина поражает законные военные цели - например, самолеты, оборудованные для бомбардировки наших детей. россия обстреливает жилые районы, гражданское население и критическую инфраструктуру", - указал Сибига.

Ставить Украину и россию на один уровень неприемлемо. россия - агрессор, а Украина защищается. Удары Украины - это самооборона, тогда как удары россии - это акты агрессии и террора. Ночная атака россии на мирных жителей в очередной раз демонстрирует, что международное давление на москву необходимо усилить как можно скорее - написал Сибига.

"Единственный аргумент россии - террор. Нашим ответом должны стать жесткие санкции, которые могут увеличить стоимость войны для агрессора, и новые решения, укрепляющие обороноспособность Украины", - указал глава МИД.

Дополнение

Накануне, перед масштабной комбинированной атакой рф ночью, президент США Дональд Трамп заверил, что будет "очень, очень жестким", если станет понятно, что война не закончится скоро. Так американский лидер ответил на вопрос, введет ли он больше санкций против россии. Трамп при этом продолжил свою мысль о санкциях и заметил, что "честно говоря, это может быть против обеих стран, для танго нужны двое".