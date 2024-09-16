росія продовжує лякати ударами по дитячих закладах
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки рф заявила про нібито плани України "інсценувати" російський ракетний удар по дитячому закладу.
В службі зовнішньої розвідки росії заявили, що Україна нібито має намір "інсценувати російський ракетний удар по дитячій установі на контрольованій Києвом території - лікарні або дитячому садочку". Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Як вигадали в російській розвідці, керівництво України розраховує в такий спосіб буцімто "підвищити бойовий дух ЗСУ, обґрунтувати зняття Заходом обмежень на використання ракет углиб росії, залучити підтримку країн Глобального Півдня".
Також у росії вважають, що одночасно США планують використати цю "провокацію" для посилення тиску на Іран і КНДР - удар буде "завдано" нібито їхніми ракетами.
Доповнення
росія не вперше повідомляє про нібито підготовку ударів з боку України, прикриваючи таким методом свої напади.
Раніше мзс та міноборони рф заявили про нібито підготовку України до нападу на курську АЕС.