росія продовжує лякати ударами по дитячих закладах

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Київ • УНН

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Служба зовнішньої розвідки рф заявила про нібито плани України "інсценувати" російський ракетний удар по дитячому закладу.

В службі зовнішньої розвідки росії заявили, що Україна нібито має намір "інсценувати російський ракетний удар по дитячій установі на контрольованій Києвом території - лікарні або дитячому садочку". Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН

Деталі 

Як вигадали в російській розвідці, керівництво України розраховує в такий спосіб буцімто "підвищити бойовий дух ЗСУ, обґрунтувати зняття Заходом обмежень на використання ракет углиб росії, залучити підтримку країн Глобального Півдня". 

Також у росії вважають, що одночасно США планують використати цю "провокацію" для посилення тиску на Іран і КНДР -  удар буде "завдано" нібито їхніми ракетами.

Доповнення 

росія не вперше повідомляє про нібито підготовку ударів з боку України, прикриваючи таким методом свої напади. 

Раніше мзс та міноборони рф заявили про нібито підготовку України до нападу на курську АЕС.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика

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