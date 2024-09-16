В службе внешней разведки россии заявили, что Украина якобы намерена «инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории - больнице или детскому саду». Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как придумали в российской разведке, руководство Украины рассчитывает таким образом якобы «повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет вглубь России, привлечь поддержку стран Глобального Юга».

Также в россии считают, что одновременно США планируют использовать эту «провокацию» для усиления давления на Иран и КНДР - удар будет «нанесен» якобы их ракетами.

Дополнение

россия не впервые сообщает о якобы готовящихся ударах со стороны Украины, прикрывая таким методом свои нападения.

Ранее МИД и минобороны рф заявили о якобы подготовке Украины к нападению на курскую АЭС.