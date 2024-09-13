росія повинна негайно припинити інциденти із БПЛА в Румунії та напади на судна в Чорному морі - очільниця МЗС країни
Київ • УНН
Глава МЗС Румунії обговорила з держсекретарем США ситуацію в Чорному морі. Вона закликала росію припинити порушення повітряного простору Румунії та напади на комерційні судна.
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску провела телефону розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкіним, на якій обговорили підтримку України та розвиток ситуації з безпекою в Чорному морі. Про це Одобеску повідомила у соцмережі X, передає УНН.
Дуже гарна розмова з моїм американським колегою, Ентоні Блінкеном про нашу підтримку України та розвиток ситуації з безпекою в Чорному морі. Інциденти з безпілотниками, що порушують повітряний простір Румунії, є серйозними. росія повинна негайно припинити такі дії, а також напади на комерційні судна
Нагадаємо
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